МОСКВА, 10 авг /ПРАЙМ/. "Аэроэкспресс" 10-11 августа частично изменяет расписание и отменяет ряд рейсов между Белорусским вокзалом и аэропортом "Шереметьево", назначая в эти дни автобусы, сообщила пресс-служба компании.

Это связано с проведением плановых ремонтных работ на железной дороге. Наиболее существенные изменения в расписании аэроэкспрессов произойдут с 11.30 10 августа до 15.00 11 августа. Добраться от Белорусского вокзала до аэропорта "Шереметьево" и обратно можно будет на автобусах.

Стоимость проезда составит 300 рублей. Маршрут автобусов пройдет по платной трассе без промежуточных остановок, время в пути составит порядка 40 минут.

Автобусы будут курсировать в обе стороны с 11.40 до 22.00 с интервалом 10 минут в субботу, 10 августа. В воскресенье, 11 августа, автобусы начнут отправляться в 5.30 и до 7.10 с интервалом 20 минут и далее каждые 10 минут.

Автобусы будут отправляться в сторону аэропорта "Шереметьево" от площади Тверская Застава перед зданием Белорусского вокзала, прибывать в "Шереметьево" – в терминал F, зону вылета. Место посадки в автобус из аэропорта в сторону Москвы будет отмечено указателями и расположится за зданием терминала "Аэроэкспресс". Автобусы будут прибывать на Белорусский вокзал также на площадь Тверская Застава перед зданием вокзала.

Для посадки в автобус необходимо купить билет по тарифу компенсационный в кассе или у мобильного кассира в день поездки.