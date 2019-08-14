ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 авг /ПРАЙМ/. Дополнительные рейсы из Южно-Сахалинска на курильский остров Итуруп с 19 августа по 16 сентября организует авиакомпания "Аврора", сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика, входящего в группу "Аэрофлот".

"Дополнительные рейсы по маршруту Южно-Сахалинск — Курильск — Южно-Сахалинск будут выполняться в связи с повышенным спросом в регионе на авиаперевозки в период окончания сезона отпусков и началом школьных занятий. Воздушный борт отправляется по понедельникам: из областного центра он вылетает в 14.35 (8.35 мск) и прибывает на Итуруп в 15.45. Обратный рейс состоится в этот же день", — рассказала собеседница агентства.

По информации пресс-службы "Авроры", еще дополнительный рейс по направлению Южно-Сахалинск — Курильск — Южно-Сахалинск компания выполнит 16 августа.

"Таким образом, с учетом дополнительного рейса полеты на Итуруп с 19 августа по 16 сентября будут выполняться девять раз в неделю", — заключили в компании.