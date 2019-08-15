САРАТОВ, 15 авг /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Скоростные суда планируется в 2020 году пустить по Волге из нового аэропорта "Гагарин" до Саратова, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь областного минтранса Светлана Цаплина.

Ранее Цаплина сообщила, что пристань на Волге в селе Сабуровка вблизи аэропорта "Гагарин" готова к приему судов, завершается строительство дороги к ней от воздушной гавани. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг заявлял, что Волга является очень активно развивающимся туристическим маршрутом, поэтому "будет очень много пассажиров, которые будут прилетать в Саратов, чтобы сразу сесть на теплоход и начать свой водный круиз". Также о запуске речного сообщения с аэропортом заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Речной транспорт (между Сабуровкой и Саратовом) сейчас работает в тестовом режиме. На следующий год рассматривается возможность появления на этом маршруте скоростных судов. В настоящее время этот вопрос прорабатывается", — сказала собеседница агентства.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об открытии 20 августа аэропорта "Гагарин" у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и закрытии с 21 августа старого аэропорта "Саратов Центральный". Все рейсы из старого в новый аэропорт запланировано перевести с 7.00 мск 20 августа. Первый технический рейс из нового аэропорта намечен на 18 августа.