ЯКУТСК, 16 авг /ПРАЙМ/. Дым от лесных пожаров в республике повлек задержку 14 авиарейсов в аэропорту Якутска, сообщает пресс-служба международного аэропорта.

В пятницу информационное табло аэропорта сообщает вылетающим о многочисленных задержках авиарейсов.

"Из-за задымления задержано 12 рейсов из Якутска в поселок Батагай Верхоянского района: четыре рейса авиакомпании "Полярные авиалинии", четыре рейса авиакомпании "ИрАэро" и три рейса авиакомпании "Якутия". Кроме этого, из-за задымления задержаны рейсы в поселки Депутатский и Усть-Куйга Усть-Янского района", — отметили в пресс-службе.

Жительница поселка Батагай, корреспондент районной газеты Раиса Чирикова сообщила РИА Новости, что в аэропортах скопилось большое количество пассажиров

"Известно, что на 15 августа в аэропорту Якутска ожидали вылета в Батагай свыше 270 человек, а по маршруту Батагай-Якутск — 260 пассажиров. Работники ГАУ "Якутлесресурс", приехавшие в Батагай с работ по тушению природных пожаров и ожидающие вылета в столицу республики, даже разбили палаточный городок на территории аэропорта", — поделилась она с корреспондентом РИА Новости.

Как отметила Чирикова, в эти дни дым в поселке Батагай Верхоянского района стоит вперемешку с туманом, который оседает на взлетно-посадочную полосу. Работники местного аэропорта говорят, что на высоте наблюдается штиль, поэтому дым не рассеивается.