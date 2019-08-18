БАРНАУЛ, 18 авг /ПРАЙМ/. Аэропорт Барнаула им. Германа Титова в воскресенье утром не смог принять рейсы из Москвы из-за сильного тумана, сказали РИА Новости в справочной аэропорта.

"Рейс SU-1430 компании "Аэрофлот" отправлен на запасной аэродром в Новосибирск. Рейсы U6-651, S7-212, U6-69 все московские рейсы также не можем принять, время прилета сдвигается", — сказали в справочной.

Собеседник агентства отметил, что время обратного отправления будет известно к моменту прибытия лайнеров в аэропорт Барнаула.