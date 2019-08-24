Исправлена опечатка в названии компании

МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Один из крупнейших в мире морских контейнерных перевозчиков французская CMA CGM решила отказаться от использования арктических маршрутов, прежде всего Северного морского пути, пишет газета Figaro.

Компания, на которую приходится около 14% мирового контейнерного флота, объяснила, что не будет использовать ни один из трех арктических транспортных коридоров, которые становятся все более доступными по мере таяния льдов.

"CMA CGM сделала решительный выбор в пользу защиты окружающей среды и мирового биоразнообразия, несмотря на большое конкурентное преимущество, которое этот маршрут дает морским компаниям", — цитирует газета заявление компании.

Между тем глава крупнейшего морского контейнерного перевозчика, датской Maersk (около 20% контейнерного флота) Сорен Скоу в июне говорил, что его компания изучает возможность запуска сезонного сервиса по Северному морскому пути.