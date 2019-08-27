САБУРОВКА (Саратовская область), 27 авг /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин во вторник во время осмотра нового саратовского аэропорта Гагарин назвал его замечательным подарком городу.

"Я помню 2012 год, обращение губернатора и свою резолюцию бывшему министру транспорта: "Прошу рассмотреть и поддержать". Очень приятно, что эта поддержка закончилась таким хорошим результатом. Хочу всех поздравить", — сказал президент.

Генеральный директор УК "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский сообщил главе государства, что терминал рассчитан на пассажиропоток в 1 миллион человек в год, но инвестор готов ввести вторую очередь, которая позволит увеличить его до 1,5 миллиона человек.

"Этот аэропорт занимает особое место, имея в виду, что он построен в чистом поле точно так же, как Платов в Ростове. Прекрасно, было меньше полумиллиона пассажиров (пассажиропоток в старом аэропорту Саратова), теперь даже на полтора (миллиона) вторую очередь планируют построить. Я думаю, что это замечательный подарок городу", — отметил Путин.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев также во время осмотра терминала сообщил президенту, что РЖД планирует построить отдельную железнодорожную ветку с пассажирским терминалом и траволатором к терминалу аэропорта.

Международный аэропорт Гагарин расположен у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь — 23 тысячи квадратных метров. Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта имеет протяженность 3 тысячи метров и ширину 45 метров. Аэропорт может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER, на стоянке может разместиться 21 самолет. Гагарин стал вторым в новейшей истории России построенным "с нуля" крупным аэропортом.

Первый тестовый пассажирский рейс Внуково — Гагарин — Внуково 18 августа выполнила авиакомпания "Победа". С 20 августа в аэропорту началось обслуживание авиакомпаний и пассажиров, старый аэропорт "Саратов Центральный" в центре города в тот же день был закрыт.

Строительство аэропорта Гагарин — совместный проект РФ, области и частного инвестора в лице УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"). Путин в апреле 2012 года поручил Минтрансу РФ оказать содействие в финансировании строительства аэропортового комплекса. Проект реализовали в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Общая стоимость проекта, по данным областного правительства, составила 22 миллиарда рублей. В первые трое суток работы пассажиропоток нового аэропорта Саратова составил 5,5 тысячи человек, таким образом, по данным пресс-службы воздушной гавани, суточный пассажиропоток Гагарина на 15% превысил среднесуточную летнюю загрузку старого аэропорта.