ВЛАДИВОСТОК, 28 авг /ПРАЙМ/. Въезд и выезд транспорта с территории аэропорта Владивостока ограничили из-за подтоплений, сообщает УМВД по Приморскому краю.

В ночь на вторник к югу края подошел фронт, начался дождь, местами отмечался ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке — на середину вторника треть месячной нормы. Многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.

Аэропорт сообщал, что из-за подтоплений многие пассажиры прибывают с опозданием. Службы аэропорта устраняют последствия ливней. Аэродромная инфраструктура работает без сбоев. Все рейсы выполняются в пределах расписания с небольшой задержкой.

"В результате обильных осадков оказалась затопленной территория привокзальной площади Международного аэропорта Владивосток, в том числе и парковка для автотранспорта. В настоящее время въезд и выезд транспортных средств на территорию аэропорта ограничены", — говорится в сообщении.

На подъездах к аэропорту несут службу наряды ГАИ, они в том числе помогают в аварийно-спасательных работах.

При движении со стороны Владивостока, Артема, поселка Штыково введено ограничение движения большегрузного автотранспорта массой свыше 10 тонн по мосту через реку Артемовка.