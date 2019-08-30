ВЛАДИВОСТОК, 30 авг /ПРАЙМ/. Пять рейсов задержаны в международном аэропорту "Владивосток" из-за непогоды, говорится в сообщении пресс-службы.

"На 8.50 (1.50 мск) утра по метеоусловиям задерживаются на вылет рейсы в Кавалерово, Терней и Дальнегорск, рейс 2543 в Камрань "Azur Air", на прилет — рейс 5203 до 8.55 (1.55 мск) из Новосибирска авиакомпании S7 Airlines", — сообщает пресс-служба аэропорта.

Сильные ливни, начавшиеся в Приморье во вторник, принесли во Владивосток месячную норму осадков. В городе подтоплены дороги, пригородные территории, жилые дома. В среду на территории Владивостока был введен режим ЧС. Потопления также отмечаются в ряде районов края, размыты более 10 участков дорог, несколько сел отрезаны водой. В четверг в Приморье введен режим ЧС регионального характера.

Аэродромная инфраструктура международного аэропорта "Владивосток" работает без сбоев, движение автотранспорта на подъезде к аэропорту не ограничено. По словам специалистов, "сложные метеоусловия не мешают работе воздушной гавани". Движение автотранспорта на подъезде к аэропорту не ограничено, но последствия прошедших ливней серьезно осложняет дорожную ситуацию в городе Владивосток, поэтому службы аэропорта рекомендуют пользоваться скоростными электропоездами "Аэроэкспресс", курсирующими по маршруту Владивосток (Железнодорожный вокзал) — аэропорт "Владивосток".