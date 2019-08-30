МОСКВА, 30 авг /ПРАЙМ/. Российская компания "НПК Морсвязьавтоматика" разработала речное пассажирское судно "Эковольт", которое станет первым серийным электросудном в РФ, рассказал РИА Новости директор предприятия Андриан Правдин. Судно экологично, бесшумно, экономично, а его салон может быть легко трансформирован из ресторана в кинотеатр или танцпол.

"Эковольт" станет первым в России серийным пассажирским речным судном на электротяге. В мире серийно судов на электротяге строится мало, ведутся в основном эксперименты", — рассказал РИА Новости Правдин. По его словам, судно будет фактически бесшумным.

Российская разработка — двухпалубный речной, полностью электрический катамаран модульной конструкции длиной 18 метров, максимальная скорость движения — 8 узлов (15 км/ч), вместимость — 77 человек. Опытный образец будет презентован в сентябре на судостроительном форуме "Нева–2019", серийное производство стартует в 2020 году.

"Полностью отечественный проект. До 70-80% внутренних систем мы разрабатываем и производим самостоятельно, что уникально по сравнению с классическими западными верфями. Наше собственное ноу-хау: накопители энергии, движитель судна, комплексы внутрисудовой связи, системы вентиляции и кондиционирования", — отметил собеседник агентства.

Стоимость "Эковольта" может составить 80-85 миллионов рублей, проект реализуется при содействии Минпромторга РФ и Российского речного регистра судоходства. Согласно экспертным оценкам, на российский рынок можно поставить до 5 тысяч таких судов, есть и экспортный потенциал. Компания после запуска в конце года нового завода сможет ежегодно производить 20 таких судов.

"Затраты на эксплуатацию этого судна значительно ниже, чем на традиционные дизельные. В том числе, минимизирована необходимость обслуживания узлов и агрегатов, экипаж — два человека", — поясняет Правдин. "Эковольт" может ходить без подзарядки на 130 километров, это примерно два круговых рейса между Санкт-Петербургом и Петергофом, а заряжать электросуда можно и на стационарных зарядных станциях на причалах, запитанных от сетевой электроэнергии, и на плавучих зарядных станциях, запитанных от газогенератора.