ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг /ПРАЙМ/. Продажа билетов по "плоским тарифам" (с ценой авиабилета, которая не зависит от даты покупки и сезона) на рейсы "Аэрофлота" из Южно-Сахалинска в Москву стартовала в пятницу, сообщили журналистам в правительстве региона.

"Продажа билетов на собственные ежедневные рейсы компании началась во всех авиакассах области. Первый самолет с Сахалина в столицу запланирован на 28 октября – спустя год после ухода "Аэрофлота" с островного рынка", — отмечается в пресс-релизе.

По информации властей региона, за счет ежегодной региональной субсидии в 2,6 миллиарда рублей национальному перевозчику полет бортом "Аэрофлота" жителям области обойдется в 15 тысяч рублей в одну сторону и 25 тысяч – в оба конца.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Аэрофлот" с 27 октября открывает собственный рейс в Южно-Сахалинск, и билеты будут продаваться по коммерческим тарифам, но областные власти намерены это компенсировать. Возращения национального перевозчика в Сахалинскую область добился врио губернатора Валерий Лимаренко. В настоящее время воздушное сообщение региона с Москвой обеспечивает дочка "Аэрофлота" — "Россия".

"Таким образом, в осенне-зимний период транспортное сообщение со столицей будут обеспечивать два рейса в день, а не один, как было в прошлом году. А следующим летом самолеты по маршруту Южно-Сахалинск – Москва – Южно-Сахалинск будут летать трижды в день", — отмечается в сообщении.

В настоящее время рейсы на линии Москва – Южно-Сахалинск – Москва выполняет дважды в день авиакомпания "Россия" группы "Аэрофлот". Она занимается перевозками на Boeing 777-300 и Boeing 777-300ER, которые могут взять на борт 373 и 457 пассажиров. Это дало 2,5 тысячи дополнительных мест ежемесячно (это на 12% больше, чем годом ранее).