МОСКВА, 31 авг /ПРАЙМ/. Участок Филёвской линии московского метро между станциями "Киевская" и Кунцевская" закрывают на субботу и воскресенье.

Как сообщала пресс-служба столичной подземки, временные ограничения необходимы для реконструкции наземного участка линии. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 2 сентября, в 5.30 утра.

Станция "Киевская" Филёвской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

В период закрытия наземного участка Филёвской линии станции "Киевская" и "Кунцевская" свяжут компенсационные автобусы КМ1 – они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили". Компенсационные маршруты будут работать с 5.00 утра до 2.00 ночи.