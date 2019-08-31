ТАШКЕНТ, 31 авг /ПРАЙМ/. Самолет Boeing 737-8KN авиакомпании Flydubai, в пятницу вернувшийся в Ташкент по техническим причинам, в субботу утром вылетел в Дубай после устранения неисправностей, сообщил РИА Новости сотрудник аэропорта столицы Узбекистана.

Сотрудник ташкентского аэропорта ранее сообщил РИА Новости, что самолет Boeing 737-8KN авиакомпании Flydubai, вылетевший ночью в пятницу из Ташкента в Дубай, вернулся в аэропорт столицы Узбекистана из-за технической неисправности. Посадка прошла в штатном режиме.

"Boeing 737-8KN авиакомпании Flydubai сегодня в 5.13 (3.13 мск) вылетел из Ташкента по маршруту следования в Дубай, неисправности были устранены", — сказал представитель аэропорта.

Ранее в пресс-службе перевозчика РИА Новости сообщили, что пассажирам вернувшегося самолёта был представлен отель. О характере неисправности не сообщается.