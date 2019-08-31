ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 авг /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Сибирь" Airbus А320 в субботу совершил аварийную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщила пресс-служба предприятия.

"Экипаж Airbus А320 авиакомпании "Сибирь", совершавший рейс Владивосток – Южно-Сахалинск, в 9.44 (1.44 мск) благополучно совершил аварийную посадку в аэропорту областного центра. По тревоге в 9.12 (01.12 мск) в аэропорту были мобилизованы все специальные подразделения для возможного выполнения аварийно-спасательных работ", — говорится в пресс-релизе.

По информации аэропорта, авиакомпания "Сибирь" приняла решение заменить воздушное судно для выполнения обратного рейса из Южно-Сахалинска во Владивосток.

Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, в 9.37 (1.37 мск) командир самолета сообщил, что работа радионавигационного оборудования полностью была восстановлена. На борту лайнера находились 143 пассажира и шесть членов экипажа. За медицинской помощью никто из них не обратился.