МОСКВА, 1 сен /ПРАЙМ/. Второе судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" вышло на маршрут в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель ЦКБ по суднам на подводных крыльях имени Алексеева.

"Первого сентября второе в регионе пассажирское скоростное речное судно на подводных крыльях "Валдай 45Р" вышло на регулярный маршрут Ханты-Мансийск — Нялино", — говорится в сообщении.

Отмечается, что маршрут важен для жителей поселков Нялино и Кирпичный, где отсутствует автомобильное сообщение.

Ранее сообщалось, что первое такое серийное судно вышло на маршрут Ханты-Мансийск – Сургут – Банный в середине августа.

"Валдай 45Р" предназначен для эксплуатации на полноводных реках всей территории России от Центральной части до Дальнего Востока. Кроме того, "Валдай 45Р" может поставляться на экспорт. Судно вмещает 45 пассажиров его длина — 21,3 метра, ширина – 5,2 метра, скорость – 65 километров в час, дальность плавания – 400 километров, экипаж – два человека.

Головное судно презентовали на ПМЭФ в 2018 году. Сейчас в России курсируют уже три "Валдая". Второй недавно пустили по популярному туристическому маршруту "Нижний Новгород – Городец". Четвертый "Валдай 45Р" будет обслуживать маршрут "Нижний Новгород – Макарьево".