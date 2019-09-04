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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Вьетнам и российский дальневосточный регион работают над соглашением об открытии прямых авиарейсов, сказал замглавы МИД Вьетнама Ань Зунг То в кулуарах ВЭФ.

"В рамках форума планируется много работы. Главой делегации с вьетнамской стороны станет заместитель премьер-министра, в ходе работы форума планируется подписание меморандума между министерствами строительства Вьетнама и РФ, в том числе планируется работа авиакомпании VietJet с аэропортом Владивосток — работа о подписании договоренности на открытие прямого рейса между нашими регионами, и много другой работы", — сказал он журналистам.

По его словам, ВЭФ в нынешнем году особенно актуален в условиях изменяющейся ситуации на глобальных рынках. Он отметил, что V Восточный экономический форум может поспособствовать решению вопросов мировой экономики.

"Сотрудничество между Вьетнамом и Россией, в частности, с дальневосточным регионом имеет очень большой потенциал, в том числе потенциал к развитию различных двусторонних проектов, которые занимаются энергетикой, большой потенциал есть в сфере экспорта и импорта морепродуктов", — добавил он.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого ВЭФ.