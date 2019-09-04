ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Росатом внес в правительство РФ план инфраструктурного развития Северного морского пути до 2035 года, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Нами внесен в правительство инфраструктурный план развития Северного морского пути", — сказал Лихачев в среду на заседании международного общественного совета Севморпути в рамках Восточного экономического форума.
Росатом в нынешнем году получил статус инфраструктурного оператора Севморпути.
Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.
https://1prime.ru/transport/20190904/830295507.html