Добавлен бэк (4-5 абзацы)

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает не позже первого полугодия 2020 года подписать контракт на строительство самого мощного в мире головного атомного ледокола проекта "Лидер", заявил заместитель генерального директора Росатома — директор дирекции Северного морского пути Вячеслав Рукша.

"Надеемся, максимум в первом полугодии (2020 года) контракт на строительство будет подписан", — сказал Рукша в среду на заседании международного общественного Совета Северного морского пути в рамках Восточного экономического форума.

Росатом — государственный заказчик строительства атомного ледокола проекта "Лидер". Строить атомоход будет приморский судостроительный комплекс "Звезда".

Атомоходы проекта 10510 "Лидер" задуманы как самые мощные в мире атомные ледоколы (120 МВт). Они будут нужны для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути. Всего планируется построить три ледокола "Лидер".

Стоимость головного ледокола — около 127 миллиардов рублей, его планируется построить в 2020-2027 годах.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.