ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. РЖД и группа Fesco отправили из Владивостока в Москву контейнерный поезд с товарами из Японии с использованием лишь электронных документов, безбумажная процедура позволит сократить время оформления документов в порту на четверо суток, сообщила железнодорожная монополия.

"Сегодня во Владивостокском морском торговом порту на полях V Восточного экономического форума состоялась демонстрация нового электронного сервиса оформления перевозки внешнеторговых грузов в рамках проекта ИНТЕРТРАН. Контейнерный поезд с товарами из Японии был отправлен из порта Владивостока в направлении Москвы с использованием исключительно электронных документов, что позволило сократить время оформления документов в порту на 4 суток", — говорится в сообщении РЖД.

Проект предусматривает эффективное цифровое взаимодействие между железной дорогой, морскими портами и контролирующими органами, создает стимулы для повышения уровня контейнеризации внутренних и внешнеторговых грузопотоков.

"Благодаря объединению информационных систем порта, компании Fesco, "Российских железных дорог", таможенных служб предоставляется единый удобный комфортный продукт для грузоотправителей. Буквально в считанные минуты в любой точке мира по этой технологии можно оформить перевозку в электронном виде", — цитируют РЖД своего первого заместителя генерального директора Александра Мишарина.

Внедренная информационная технология основана на существующей нормативно-правовой базе. С помощью нового информационно-логистического сервиса можно сопровождать перевозку контейнера любого экспедитора или оператора электронными данными на всем пути следования, обеспечить необходимой электронной информацией не только заинтересованных лиц, но и государственные контролирующие органы. Кроме того, внедрение мобильных рабочих мест для работников железнодорожной станции позволяет оптимизировать оформление технологических операций.

Проект ИНТЕРТРАН инициирован ОАО "РЖД" в рамках участия в Азиатско-Тихоокеанской региональной ассамблее Международного союза железных дорог (АТРА МСЖД) при поддержке Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана ООН (ЭСКАТО ООН). Проект направлен на развитие мультимодальных перевозок Азиатско-Тихоокеанского региона и повышение конкурентоспособности железнодорожного транспорта.

РЖД совместно с партнерами планируют распространить эту универсальную информационную технологию мультимодальных перевозок на все международные транспортные коридоры.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.