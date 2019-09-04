ВЛАДИВОСТОК, 4 сен /ПРАЙМ/. Аэропорт "Гагарин" планирует в ближайшие три года практически удвоить пассажиропоток, доведя его до уровня более 1 миллиона человек в год, сообщил РИА Новости председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг.

"В планах "Гагарина" в течение ближайших трёх лет достичь пассажиропотока более 1 миллиона человек, то есть почти удвоиться", — сказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

"Первые две недели работы нового саратовского аэропорта "Гагарин" показали, что не только все авиакомпании, летавшие в старый аэропорт, перевели свои рейсы в новый, но к ним ещё и добавилась авиакомпания "Победа", а также вскоре планируют прийти "Уральские авиалинии". Пассажиропоток уже вырос на 15% по сравнению с показателями старого аэропорта, но главное, что в отличие от предшественника "Гагарин" способен принимать современные среднемагистральные самолёты — Boeing и Airbus, что обеспечивает и большую вместимость самих авиасудов, и больший комфорт для пассажиров", — добавил он.

"Гагарин" расположен у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и стал вторым в новейшей истории России построенным "с нуля" крупным аэропортом. Ранее генеральный директор УК "Аэропорты регионов", входящей в "Ренову", Евгений Чудновский сообщал, что терминал аэропорта рассчитан на пассажиропоток в 1 миллион человек в год, но инвестор готов ввести вторую очередь, которая позволит увеличить его до 1,5 миллионов человек.

Проект строительства аэропорта был реализован в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Общая стоимость проекта, по данным областного правительства, составила 22 миллиарда рублей.

ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.