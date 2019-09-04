КРАСНОДАР, 4 сен /ПРАЙМ/. Сообщение в соцсетях вылетавшей из Анапы пассажирки о том, что сотрудники аэропорта изъяли у нее из сумки исключительно дорогие средства косметики в ёмкостях, запрещенных к провозу в ручной клади, закрыв при этом глаза на дешевые, в ходе проверки не подтвердилось, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

Во вторник в соцсетях появилось видео, в котором пассажирка одного из самолетов, вылетавших из Анапы, рассказывает, что на контроле при проходе на посадку сотрудники аэропорта обнаружили в неё в сумке косметику. По данным девушки, у неё были изъяты только дорогие марки товаров в запрещенных к проносу в ручной клади емкостях, в то время как дешёвые крема и средства ухода в ёмкостях даже большего объема сотрудники аэропорта ей оставили.

В пресс-службе аэропорта сообщили о проведении служебной проверки по факту данного видеообращения.

"Проанализированы записи с камер видеонаблюдения, аудиозаписи, а также снимки теневого изображения с рентгено-телевизионной установки. Определено, что во время прохождения предполетного досмотра инспектором службы авиационной безопасности в ручной клади пассажира были выявлены емкости, явно превышающие допустимый объем (более 100 миллилитров). Сотрудник аэропорта проинформировал пассажира о наличии предметов, запрещенных к перевозке в ручной клади. Евгения Синицына самостоятельно утилизировала (выбросила в урну) указанные инспектором емкости", — говорится в комментарии пресс-службы аэропорта Анапы.

По данным аэропорта, показанные в видеообращении пассажира косметические средства, превышающие допустимый объем и якобы проигнорированные сотрудником аэропорта, отсутствовали.