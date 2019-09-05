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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обсуждает участие в аукционе РЖД по продаже 50% "Трансконтейнера", окончательное решение не принято, сообщил РИА Новости глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях Восточного экономического форума.

"Пока обсуждаем, окончательного решения не принято", — сказал Дмитриев, отвечая на вопрос о том, планирует ли РФПИ с партнерами участвовать в этом аукционе.

Аукцион по продаже 50% плюс двух акций "Трансконтейнера" со стартовой ценой 36,159 миллиарда рублей назначен?на 27 ноября 2019 года?. Организатором выступает "ВТБ Капитал". Заявки принимаются?с 8 августа по 15 ноября?. Претендент с подачей заявки также должен внести задаток в размере 3,616 миллиарда рублей. При этом участником аукциона может стать компания, соответствующая ряду требований. В частности, конечным бенефициаром участника торгов должен быть российский акционер, напрямую или косвенно владеющий не менее 75% акций.

Об интересе к пакету "Трансконтейнера" ранее заявляли ряд компаний, в том числе "Первая грузовая компания" бизнесмена Владимира Лисина, компания "Енисей Капитал", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, и группа "Дело". Глава РФПИ в апреле текущего года сообщал, что РФПИ совместно с DP World сохраняют интерес к инвестициям в "Трансконтейнер" и изучают условия аукциона.

РЖД подконтрольны 50% плюс две акции "Трансконтейнера", "Енисей Капитал" владеет 24,5%, ВТБ — 24,8%. СМИ писали, что ВТБ, купивший акции оператора у группы Fesco, будет лишь посредником и перепродаст пакет "Трансконтейнера". Среди его покупателей назывались структуры Абрамовича и Абрамова.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.