МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Россия на пять лет опережает зарубежных конкурентов в создании электрического авиационного двигателя большой мощности, заявил РИА Новости генеральный директор компании "СуперОкс" Сергей Самойленков.

Ранее сообщалось, что электрический двигатель на высокотемпературных сверхпроводниках создается в России по заказу Фонда перспективных исследований. Полет летающей лаборатории с таким мотором планируется осуществить в России в 2020 году.

"Зарубежные конкуренты также разрабатывают электродвигатели для авиации. В 2021-2022 годах электродвигатель предыдущего поколения, без сверхпроводников, должен быть испытан на летающей лаборатории в Европе. Наш электродвигатель отличается использованием новых материалов – сверхпроводников. Они делают возможным создавать электродвигатели большой мощности при малых размерах и массе. Такие двигатели могут быть созданы и испытаны в полете нашими конкурентами лет через пять. Мы же планируем проведение испытаний на летающей лаборатории уже в следующем году", — рассказал Самойленков.

По его словам, сверхпроводники не имеют электрического сопротивления и позволяют передавать рекордно высокую плотность тока. Это позволяет повысить эффективность таких установок и снизить их массогабаритные параметры по сравнению с обычными электродвигателями. "Такая установка открывает в авиации новую страницу, потому что позволяет проектировать и создавать самолеты на электрической тяге. Это позволит реализовать в авиации те же принципы, что и в электромобилях", — сказал Самойленков.

По его словам, применение подобных двигателей позволяет экономить, по разным расчетам, от 15 до 75 процентов топлива, пропорционально снизить шум и количество вредных выбросов. "Это может изменить рынок гражданской авиации на ближайшие годы и десятилетия. Тема горячо интересует всех: Airbus, Boeing, НАСА и Японское космическое агентство, всех российских авиапроизводителей. Все уверены, что за этим будущее. Только некоторые думают, что оно наступит завтра, кто-то — послезавтра, а мы думаем, что оно уже наступило", — сказал глава компании.

Прототип электродвигателя был представлен компанией "СуперОкс" на стенде Центрального института авиационного моторостроения на авиакосмическом салоне МАКС-2019. Всего на сегодняшний день, рассказал Самойленков, изготовлена партия двигателей, которые проходят наземные стендовые испытания.

Летные испытания планируется провести в следующем году на летающей лаборатории Як-40. "Электродвигатель будет установлен в нос самолета, что позволит оставить на самолете стандартные двигатели и испытать новый двигатель в разных режимах работы. Это произойдет впервые в мире", — рассказал собеседник агентства.

Источником электроэнергии для такой установки могут быть аккумуляторные батареи, электрогенераторы или топливные ячейки. Благодаря компактным размерам электродвигателей и возможности разнесения источника питания и самой установки авиаконструкторы могут проектировать новые летательные аппараты, размещая двигатели там, где это наиболее выгодно аэродинамически.

"Два наших двигателя могут обеспечить тягой самолет вместимостью до 20 пассажиров. Двигатели большей размерности или большее количество двигателей могут приводить в движение региональные самолеты – 50-70 пассажиров", — рассказал Самойленков.

По его словам, российскую разработку можно по праву назвать прорывным решением, поскольку она открывает новые перспективы в области региональных авиаперевозок. "Этот рынок до 2035 года измеряется триллионами долларов США", — заявил глава "СуперОкс".

При этом, отмечает он, разработка электродвигателя на сверхпроводниках стоила гораздо дешевле обычного авиадвигателя. "Если сравнивать с разработкой традиционного авиационного двигателя, то в как минимум в 10 раз меньше", — сказал он.