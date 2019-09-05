ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. Российские железные дороги (РЖД) в 2019 году откроют представительство компании в Токио, сообщил ее генеральный директор Олег Белозеров.

О планах РЖД открыть представительство в этой стране весной текущего года сообщал, выступая с презентацией в Токио, первый заместитель генерального директора компании Александр Мишарин.

"Мы в этом году посчитали важным и откроем обязательно представительство Российских железных дорог в Японии в Токио. Мы открыты для сотрудничества, благодарны, видим надежных хороших партнеров и готовы взаимодействовать по всем направлениям", — сообщил Белозеров в четверг на бизнес-диалоге "Россия – Япония" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава РЖД напомнил, что компания сотрудничает с японскими компаниями по ряду направлений, в том числе в транспортно-логистических проектах и медицине.

Мишарин в мае сообщал РИА Новости, что РЖД планируют открыть свое представительство в Японии, в том числе из-за заинтересованности компании в увеличении объемов перевозок в сообщении с этой страной, в первую очередь контейнерных и в том числе транзитных в Европу.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.