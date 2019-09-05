ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. РЖД планируют реализовать ряд проектов по модернизации и развитию железных дорог в Монголии и оценивают первоочередные инвестиции в них в 260 миллионов долларов, сообщил журналистам первый замгендиректора российской компании Александр Мишарин.

РЖД управляют 50% монгольской "Улан-Баторской железной дорогой" (УБЖД). Компания занимается развитием дороги и планирует участвовать в ее дальнейшей модернизации. Россия, в частности, может выдать Монголии кредит объемом 100 миллиардов рублей, в том числе на модернизацию УБЖД. Во вторник с официальным визитом Монголию посещал президент РФ Владимир Путин и проводил переговоры с лидером Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

"Разработана программа средне и долгосрочного развития УБЖД, которая включает первоочередные мероприятия с увеличением объемов, стоимостью 260 миллионов долларов, которая должна быть реализована в течение 2020-2021 годов и привлечены заемные средства. Под бизнес модель УБЖД с задействованием российских банков, так и экспортного центра. Программа включает как модернизацию инфраструктуры, так и приобретение новых активов", — рассказал Мишарин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Реализация этой программы позволит увеличить провозную способность магистрали на 34 миллиона тонн в год. В дальнейшем, продолжил он, предполагается ряд других мероприятий, связанных со строительством дополнительной инфраструктуры, в частности железнодорожного пути с выходом на Китай, что потребует дополнительного финансирования.

"Возможна докапитализация УБЖД равными долями — по 20 миллиардов рублей со стороны России и Монголии. Для этого монгольское правительство должно решить с займом: на эти цели и следующий этап. Кроме этого, предусматривается увеличение займов — порядка 20 — 30 миллиардов рублей — для бизнеса", — продолжил первый замглавы РЖД. Мишарин назвал и ряд других проектов, которые планируется реализовать в Монголии.

"Обсуждаются другие ж/д проекты, в которых мы предлагаем свое участие, например, ветки 430 километров от Таван-Толгоя, которая строится монгольским правительством. Кроме того, программой развития Монголии предусмотрено строительство Северного ж/д обхода и других проектов, которые в принципе в долгосрочной перспективе тоже могут в эти решения войти", — рассказал Мишарин. Он подчеркнул, что важным условием реализации программы является принятие правительством Монголии среднесрочной и долгосрочной тарифной политики.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.