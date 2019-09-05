ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. РЖД планируют сократить доставку грузов между Европой и Японией через Россию по Транссибирской магистрали (Транссиб) до 11 дней с нынешних 19 суток, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров.

Ранее РЖД говорили, что срок может сократиться до 14 суток.

"Для того, чтобы привлечь наших японских грузоотправителей, сокращаем сроки доставки по маршруту Япония-Европа. Как было сказано, далекая Польша… мне кажется, что сейчас уже после того, как мы вместе так хорошо поработали, Польша уже не такая далекая, поскольку срок доставки сократился до 19 дней, а мы планируем сократить его еще больше. Это будет где-то порядка 11-14 дней", — сообщил Белозеров в четверг на бизнес-диалоге Россия – Япония в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он напомнил, что РЖД в мае текущего провели в Токио бизнес-форум Транссиб для Японии, и мероприятие вызвало большой интерес японского бизнеса.

"Для демонстрации возможности мы продолжаем осуществлять тестовые перевозки", — продолжил Белозеров.

Он напомнил, что в среду партия контейнеров с запчастями была отправлена с использованием новой полностью электронной технологии оформления документов на морскую и железнодорожную перевозку. Это, добавил он, сокращает время оформления порядка 4 суток.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.