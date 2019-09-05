ВЛАДИВОСТОК, 5 сен /ПРАЙМ/. ВЭБ будет участвовать в проектах по развитию производства и продвижению гражданских вертолетов Ка-62. Соответствующее соглашение холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию Ростех) и ВЭБ подписали в рамках ВЭФ, говорится в сообщении госкорпорации.

"Соглашение, рассчитанное на 10 лет, подразумевает участие ВЭБ.РФ в проектах, направленных на развитие производства и продвижение гражданских вертолетов Ка-62 и его модификаций", — сказано в пресс-релизе.

"Вертолеты России" рассчитывают получить базовый сертификат на Ка-62 в 2020 году, но с учетом интереса, проявляемого к этому типу вертолетов, планируют начать их серийное производство уже в этом году, отметил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

"На текущий момент рассматриваем финансирование первых четырех серийных образцов Ка-62. Всего потенциал мирового рынка гражданских вертолетов в этом сегменте оценивается почти в 140 единиц техники ежегодно. У Ка-62 есть все шансы занять достойное место на рынке как внутри страны, так и за рубежом", — прокомментировал зампред ВЭБа Артем Довлатов.

Гражданский многоцелевой вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Ка-62 также может вести поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах. На вертолете применено полностью отечественное бортовое радиоэлектронное оборудование.

ВЭФ проходит во Владивостоке 4-6 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером пятого Восточного экономического форума.