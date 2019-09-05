МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. Генеральный директор крупнейшей судоходной компании России "Совкомфлот" Сергей Франк может покинуть этот пост и стать председателем ее совета директоров, пишет газета "Коммерсант".

Издание напоминает, что на рынке давно ходят слухи про возможные кадровые перестановки в "Совкомфлоте". "Несколько собеседников рассказывают, что обсуждается переход гендиректора "Совкомфлота" Сергея Франка, который руководит компанией более 15 лет, на должность председателя совета директоров", — пишет "Коммерсант" в четверг.

По данным газеты, пост гендиректора в таком случае может занять первый заместитель Франка Игорь Тонковидов.

"Один из источников не исключает, что перестановки могут быть связаны с проведением приватизации", — говорится в статье.

О планах приватизации "Совкомфлота" в 2019-2020 годах на полях Восточного экономического форума сообщала журналистам замминистра экономического развития РФ Оксана Тарасенко.

"Совкомфлот" — одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также по обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит России. Государство уже много лет планирует приватизировать "Совкомфлот", речь идет о продаже 25% минус 1 акция компании.