САРАТОВ, 5 сен /ПРАЙМ/. Иркутская авиакомпания "ИрАэро" с 11 сентября начнет летать из Москвы в Саратов, сообщила пресс-служба саратовского аэропорта "Гагарин".

"Открыты продажи билетов на новый рейс из Москвы в аэропорт "Гагарин". Новый рейс из столичного аэропорта "Домодедово" запускает авиакомпания "ИрАэро" с 11 сентября… Полеты будут выполняться четыре раза в неделю. Вылет из Москвы в Саратов по понедельникам и средам в 20.10 мск, а по вторникам и пятницам в 23.40 мск. Вылет из Саратова в Москву по вторникам и четвергам в 7.45 (6.45 мск), а по средам и субботам в 8.30 (7.30 мск)", — говорится в сообщении.

Рейсы будут выполняться на самолетах SSJ100-95LR, рассчитанных на 103 посадочных места в салоне эконом-класса.

"Авиакомпания "ИрАэро" — это уже седьмая авиакомпания, которая приступит к выполнению регулярных рейсов по маршруту Москва-Саратов-Москва… Так, авиакомпании "Аэрофлот", Pegas Fly и NordWind осуществляют полеты в аэропорт "Шереметьево", S7 — в аэропорт "Домодедово", авиакомпании "Победа" и "Руслайн" — во "Внуково". На сегодняшний день суточная кресельная емкость на направлении Саратов-Москва превышает тысячу мест", — отметили в аэропорту "Гагарин".

Международный аэропорт "Гагарин" расположен у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова и стал вторым в новейшей истории России построенным "с нуля" крупным аэропортом. Ранее гендиректор УК "Аэропорты регионов", входящей в "Ренову", Евгений Чудновский сообщал, что терминал аэропорта рассчитан на пассажиропоток в 1 миллион человек в год, но инвестор готов ввести вторую очередь, которая позволит увеличить его до 1,5 миллиона человек. Общая стоимость проекта, по данным областного правительства, составила 22 миллиарда рублей.