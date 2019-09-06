ГАВАНА, 6 сен /ПРАЙМ/. Россия и Куба разрабатывают план действий по модернизации сети железных дорог на острове, сообщил замглавы российского Минтранса Дмитрий Зверев.

В четверг Зверев и его кубинский коллега Наима Альфонсо встречались в Гаване в рамках 11-й сессии транспортной группы межправительственной комиссии. По итогам заседания был подписан протокол, подтверждающий стремление двух стран к дальнейшему развитию торговых и экономических отношений.

"Мы обсудили актуальные темы в отношениях между Кубой и Россией… в соответствии с чем приняли решение о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта, морского флота, авиации, а также осуществления конкретных инвестиционных проектов", — заявил Зверев.

По его словам, помимо разрабатываемого плана по модернизации железных дорог, у сторон есть соглашение по улучшению полетопригодности авиационного парка Кубы, включающее тренировку пилотов и повышение квалификации сотрудников отрасли. Другие проекты будут связаны с кубинскими портами и инфраструктурой для каботажного плавания.