ВАШИНГТОН, 9 сен /ПРАЙМ/. Замгоссекретаря США Джон Салливан призвал Москву помочь в разработке стандартов ИКАО для выявления потенциальных террористов на авиатранспорте, говорится в распространенном в понедельник сообщении госдепартамента.

Встреча координаторов российско-американского диалога по контртерроризму прошла в понедельник в Вене под сопредседательством заместителя министра иностранных дел РФ Олега Сыромолотова и первого заместителя госсекретаря США Джона Салливана.

"Заместитель госсекретаря отметил необходимость дальнейших санкций против филиалов ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ – ред.) по линии ООН, продолжения работы по пресечению финансирования террористов. Замгоссекретаря также призвал Россию поддержать усилия США по разработке стандартов Международной организации гражданской авиации (ICAO) об использовании информации о пассажирах, чтобы не допустить угроз коммерческой авиации со стороны террористов", — сказано в документе.