С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен /ПРАЙМ/. Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области продолжают работу над проектом строительства станции метро "Кудрово" и рассчитывают на софинансирование из федерального бюджета.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минтранс РФ не предусматривает выделение федеральных средств на строительство станции метрополитена в Кудрово, которая, по обещаниям городской и областной администраций, должна быть введена в 2025 году.

"В проекте заинтересованы два субъекта – Петербург и Ленинградская область. Сейчас все в работе. Независимо от федерального финансирования мы продолжаем работы, делаем проекты. Даже если не будет федеральных денег, линия все равно будет построена. Финансирование планируется – мы, Ленинградская область, федеральные средства. Думаю, что все получится", — рассказал РИА Новости председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин.

Он также отметил, что станцию метро "Кудрово" на территории Ленобласти планируется построить даже раньше запланированного срока.

"У нас первый контракт по этому проекту будет по инженерной подготовке территории, к этой работе планируем приступить в 2020 или 2021 годах. Сейчас мы проектирование начали, параллельно проектируем сам тоннель. Ввод станции в 2025 году – это пессимистичный прогноз, мы будем стараться ввести станцию раньше", — отметил глава комитета.

В свою очередь в пресс-службе министерства транспорта РФ сообщили, что финансирование проектов строительства метро происходит за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, их регионам выделяет Минфин. "Минтранс не собирался и не планировал финансировать строительство метро. Эти проекты традиционно финансируются за счет дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. Их выделяет Минфин регионам напрямую", — сообщает пресс-служба Минтранса.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области по строительству Михаила Москвина, проект строительства метро в Кудрово является стратегическим, власти Петербурга и Ленинградской области продолжают работу над ним.

"Администрация города начинает предпроектные проработки продолжения линии, мы же выделяем средства на проект планировки территории и занимаемся переводом земель под депо. Этот проект — агломерационный с последующим строительством ТПУ с международным автовокзалом. Поэтому привлечение федеральных денег обоснованно и ранее подтверждено. Этот проект также является стратегическим, так как Санкт-Петербург нуждается в депо, поезда подземки отстаиваются в тоннелях", — приводит пресс-служба областного правительства слова Москвина.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал о договоренности с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко о строительстве в Кудрово метро. По его словам, финансирование проекта предполагается осуществлять как за счет бюджетов Петербурга и Ленинградской области, так и за счет федерального бюджета.

В конце 2018 года администрация Петербурга и правительство Ленинградкой области утвердили совместный план мероприятий по строительству продолжения Лахтинско-Правобережной линии метро на участке от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с электродепо "Правобережное". В соответствии с "дорожной картой" открытие станции метро "Кудрово" для пассажиров запланировано к концу 2025 года.