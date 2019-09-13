ВЛАДИВОСТОК, 13 сен /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Владивостока за 8 месяцев 2019 года увеличил пассажиропоток на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до более чем 2 миллионов пассажиров, сообщает авиаузел.

"За прошедшие 8 месяцев 2019 года аэропорт обслужил 2,05 миллиона человек — на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них на внутренних авиалиниях было обслужено более 1 миллиона человек (+11%), а на международных линиях — 986 тысяч человек (+32%)", — говорится в сообщении.

В августе аэропорт обслужил рекордное число пассажиров за месяц — 365 тысяч человек, прирост к августу 2018 года составил 18%. При этом впервые в истории авиаузла количество международных пассажиров за месяц превысило количество пассажиров на внутренних линиях.

Рост пассажиропотока в августе обеспечили рейсы из Владивостока в Москву, Петропавловск-Камчатский и Новосибирск, в Сеул, Пусан и Токио. Высокий темп роста отмечен на рейсах в Шанхай, Осаку и Муан. На южнокорейском направлении количество обслуженных пассажиров выросло на 26%, а на японском направлении — вдвое.