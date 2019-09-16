Добавлены данные о перенаправлении рейсов из Кемерово и Новокузнецка.

НОВОСИБИРСК/КЕМЕРОВО, 16 сен /ПРАЙМ/. Прилет и вылет из Томска сразу десяти авиарейсов в понедельник задерживается из-за тумана, следует из данных онлайн табло авиаузла.

Так, на прилет на несколько часов задерживаются авиарейсы из Москвы и Барнаула. На вылет – те же рейсы в Москву, а также авиарейс в город Стрежевой на севере Томской области.

В справочной РИА Новости сообщили, что причина задержки рейсов – плохие метеоусловия. В Томске туман.

В аэропорту Кемерово из-за тумана задерживается прилет четырех рейсов, сообщили РИА Новости в его справочной.

"Рейсы авиакомпаний "Аэрофлот", "Сибирь", "Победа" задерживаются из-за тумана. Один рейс (из Москвы) принял Барнаул. Из Антальи сел в Новосибирске. Еще два самолета из Москвы уже летят", – сообщили РИА Новости в справочной.

Кроме того, не смог принять несколько рейсов аэропорт Новокузнецка.

"Два авиарейса из Москвы сели в Новосибирске из-за тумана. Это S7 и "Аэрофлот", — сказали РИА Новости в его справочной.