МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) планирует заключить с ТД "ОВК" договор стоимостью 76,8 миллиарда рублей на поставку полувагонов с разгрузочными люками, следует из материалов на портале госзакупок.

Данная компания единственной подала заявку на тендер ГТЛК по определению поставщика 20 тысяч вагонов, выпущенных не ранее 2020 года.

"Инициатору закупки заключить договор… с ООО "ТД "ОВК", — говорится в протоколе закупочной комиссии.

Поставка полувагонов должна осуществляться с конца августа 2020 года до конца декабря 2022 года.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.