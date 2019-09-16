МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. "Почта России" планирует заключить с "ВТБ Лизинг" договор аренды 70 вагонов, следует из материалов на портале госзакупок.

"Договор подлежит заключению с единственным участником конкурентной закупки (акционерное общество "ВТБ Лизинг")", — говорится в протоколе.

Срок лизинга – 84 месяца, указывается в документах. Начальная (максимальная) стоимость договора – 2,9 миллиарда рублей.

"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 365 миллионов посылок. Она обслуживает около 20 миллионов подписчиков в РФ. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через "Почту", составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы). "Почта" имеет складские мощности, логистические центры и 42 тысячи почтовых отделений, а также свыше 16 тысяч единиц автотранспорта, более 800 собственных вагонов.