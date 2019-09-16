С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 сен /ПРАЙМ/. Строительство Широтной магистрали скоростного движения в Санкт-Петербурге планируется начать в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.

В понедельник в Смольном прошло совещание под руководством заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова, на котором обсуждалось перспективное развитие транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленинградской области.

По словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, правительством города совместно с федеральными органами власти отобраны и детально проработаны 6 первоочередных проектов развития дорожной и транспортной инфраструктуры: Широтная магистраль скоростного движения (ШМСД), Южная широтная магистраль, строительство Южно-Волхонской дороги, реконструкция Приморского шоссе, Петрозаводского шоссе и строительство транспортной развязки на пересечении Московского шоссе с Дунайским проспектом.

"Строительство ШМСД планируется разделить на этапы и начать уже в следующем году. В финансировании первого этапа планируется участие ООО "Магистраль северной столицы", федерального и городского бюджетов. Три последующих этапа планируются к реализации на основе государственно-частного партнерства. Предварительный срок завершения работ – 4 квартал 2024 года", — говорится в сообщении.

Новая автомагистраль будет включать 11 развязок, расчетная пропускная способность составит более 170 тысяч автомобилей в сутки.

По словам Беглова, новая трасса поможет снизить нагрузку на дорожную инфраструктуру, перенаправить интенсивные грузовые и пассажирские потоки, а также увеличит транспортную доступность порта.

На совещании также обсуждалось развитие железнодорожного узла Петербурга и Ленинградской области. Регионы совместно с РЖД продолжают формировать концепцию развития железнодорожного узла в целях организации пригородных и внутригородских пассажирских перевозок. В частности, запланировано создание двух полукольцевых маршрутов движения "городской электрички" в Петербурге (Белоостров – аэропорт Пулково и Ораниенбаум – Токсово) со строительством девяти новых транспортно-пересадочных узлов. К 2025 году в Петербурге планируется организовать тактовое движение электропоездов до Колпино и Тосно, Павловска, Гатчины, Мельничного Ручья. На участке Сертолово – Левашово поезда будут ходить в режиме шаттлов. Кроме того, планируется усилить движение пригородных поездов до Зеленогорска, Выборга, Красного Села, Ораниенбаума и Волхова.

Ранее сообщалось, что новая широтная магистраль с мостом через Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц является приоритетным стратегическим проектом Петербурга. Трасса будет начинаться от Западного скоростного диаметра в районе Благодатной улицы, проходить преимущественно в полосе отвода северного железнодорожного полукольца, пересекать Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц и будет подключаться к КАД в районе деревни Кудрово. Планируемая протяженность магистрали составляет 22 километра, из которых 14 километров пройдут по территории Петербурга, а остальные — в Ленинградской области.