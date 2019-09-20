САРАТОВ, 20 сен /ПРАЙМ/. Саратовский аэропорт "Гагарин" за первый месяц работы обслужил более 55 тысяч пассажиров, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Международный аэропорт "Гагарин" расположен у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова. "Гагарин" стал вторым в новейшей истории России построенным "с нуля" крупным аэропортом. Обслуживание авиакомпаний и пассажиров в аэропорту началось с 20 августа, после чего старый аэропорт закрыли. Председатель совета директоров ГК "Ренова" Виктор Вексельберг заявлял РИА Новости, что аэропорт планирует в ближайшие три года практически удвоить пассажиропоток, доведя его до уровня более 1 миллиона человек в год.

"С 20 августа международный аэропорт "Гагарин" обслужил 55,3 тысячи пассажиров. Новый аэропорт Саратова обеспечил прием и выпуск 635 самолетов, выполнил обработку 330,5 тонны багажа и 29,6 тонны груза… Средний суточный пассажиропоток "Гагарина" на 40% превысил среднесуточную загрузку старого аэропорта "Саратов-Центральный" в августе-сентябре прошлого года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пик авиаперевозок в аэропорту пришелся на 17 сентября, когда на прилет и вылет воздушная гавань обслужила 2,23 тысячи пассажиров.

"Рейсами внутри страны за первый месяц работы аэропорта "Гагарин" воспользовались 51,9 тысячи пассажиров, международными — 3,4 тысячи", — уточнили в пресс-службе.

Рейсы на саратовском направлении в новый аэропорт выполняли авиакомпании "Аэрофлот", S7, Utair, Nordwind, Pegas Fly, Rusline, "ИрАэро" и лоукостер "Победа". Рейсы выполняются во все аэропорты Московского авиационного узла, а также в Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Сургут и в рамках чартерных программ в турецкую Анталью.