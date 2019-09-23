ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 сен /ПРАЙМ/. Международный аэропорт Южно-Сахалинска с зимнего сезона 2019 года будет принимать самолеты Embraer-170 и Embraer-190, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь авиапредприятия Марина Суетинова.

"Сахалинский международный аэропорт Южно-Сахалинск получил допуск к приему и выпуску самолетов Embraer-170 и Embraer-190. Решение об этом утвердила Росавиация, изучив технические возможности предприятия, в том числе наличие необходимого наземного оборудования, соответствие размеров аэродрома, прочность покрытия взлетно-посадочной полосы и остальные необходимые показатели", — отметила собеседница агентства.

По ее словам, о планах эксплуатировать самолеты Embraer-170 и Embraer-190 на маршрутах в Южно-Сахалинск уже заявили авиакомпании "Сибирь" и IKAR (Pegas Fly).

Тип самолетов Embraer спроектирован одноименной авиастроительной бразильской компанией и предназначен для использования на малозагруженных авиационных линиях средней протяженности. Судно может взять на борт до 80 пассажиров.