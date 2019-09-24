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ВЛАДИВОСТОК, 24 сен /ПРАЙМ/. Эвакуация экипажа горевшей у острова Итуруп плавбазы "Петр Житников" завершена, сообщает ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили РИА Новости, что плавучая база загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп. Пожар потушен силами экипажа, никто не пострадал, сообщал судовладелец.

"На данный момент эвакуация экипажа окончена. Спасенные 363 человека из 419 находившихся на борту были доставлены двумя рыболовными судами на плавбазу "Всеволод Сибирцев", 56 человек остались на судне в качестве аварийной команды для охлаждения переборок и для обеспечения живучести судна", — говорится в сообщении.

Как сообщил РИА Новости представитель компании "Доброфлот" — судовладельца "Всеволода Сибирцев", все эвакуированные обеспечены довольствием.

"Медцентр, расположенный на "Сибирцеве", готов оказать всю необходимую помощь", — добавил собеседник.

В МЧС уточнили, что из-за неблагоприятных погодных условий для эвакуации нельзя было привлечь вертолеты.