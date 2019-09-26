МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Консалтинговая компания PwC ожидает снижения продаж новых легковых машин в России в 2019 году на 2% до 1,64 миллиона штук в базовом сценарии и роста на 0,5% до 1,67 миллиона авто при оптимистичном раскладе, реализация того или иного варианта будет зависеть в основном от макроэкономической конъюнктуры, говорится в исследовании PwC, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Авторы исследования отмечают, что макроэкономические индикаторы демонстрируют стабильность при росте цен на нефть, но в первом полугодии 2019 года рынок легковых автомобилей показал снижение на уровне 2%, несмотря на признаки стабилизации экономики.

"В 2019 году продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,67 миллиона штук в оптимистичном сценарии. В базовом сценарии ожидается снижение продаж на уровне 2% до 1,64 миллиона штук. Для первого полугодия был актуален базовый сценарий — снижение составило 1,9%. Реализация сценария будет зависеть преимущественно от макроэкономической конъюнктуры", — считают в PwC.

Так, в базовом сценарии продажи отечественных марок по итогам года снизятся на 1,6% до 363 тысяч штук, иномарок российской сборки — на 1,75% до 1,012 миллиона штук, импортных машин — на 1,85% до 265 тысяч штук. Оптимистичный прогноз подразумевает рост на 0,5% — до 371 тысячи отечественных авто, на 0,5% — до 1,035 миллиона иномарок местной сборки и на 0,4% в сегменте импортных автомобилей, подсчитали аналитики.

Среди факторов, которые смогут замедлить рост продаж в 2019 году, исследователи называют рост цен в результате повышения НДС с 18% до 20%, ухудшение макроэкономической ситуации и увеличение волатильности нацвалюты в случае введения новых санкций, а также сокращение господдержки автопрома. Способствовать росту рынка могут отсутствие внешних шоков в виде девальвации рубля или санкций, а также грядущее повышение утильсбора с 1 января, говорится в документе.

При этом, дальнейшее развитие авторынка будет определяться стратегией автопроизводителей в условиях перехода на новый инвестрежим, отмечается в исследовании. Так, PwC прогнозирует дальнейший рост рынка легковых машин в России со среднегодовым темпом в 7% до 1,75 миллиона в 2020 году, 1,93 миллиона — в 2021, 2,06 миллиона — в 2022, 2,16 миллиона — в 2023 году, 2,31 миллиона — в 2024 году и 2,47 миллиона проданных машин в 2025 году.