МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Специальный летный отряд (СЛО) "Россия" Управделами президента РФ проводит тендер на перевозку высших должностных лиц и официальных делегаций, начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 6,79 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

"Услуги оказываются в целях оперативного обслуживания воздушных судов и рейсов, связанных с перевозкой высших должностных лиц Российской Федерации, иных должностных лиц и официальных делегаций по всему миру, выполняемых заказчиком", — говорится в техзадании.

Срок оказания этих услуг – с даты подписания договора до конца 2020 года. Определить перевозчика планируется 25 октября по итогам открытого конкурса.

СЛО "Россия" Управделами каждый год проводит такие закупки. В прошлые годы контракты получил "Аэрофлот".