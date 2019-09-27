ВЛАДИВОСТОК, 27 сен /ПРАЙМ/. Самолет, летевший из Вены в Токио, экстренно сел в аэропорту Хабаровска, сообщила РИА Новости представитель авиаузла Анастасия Хаустова.

"Сегодня в 6.12 (23.12 мск четверга) в аэропорту "Хабаровск" совершил аварийную посадку самолёт Boeing 787 японских авиалиний ANA, следующий по маршруту Вена — Токио", — сказала собеседница.

"Пилоты зафиксировали падение давления масла в левом двигателе. На борту было 194 пассажира и 12 членов экипажа. Были привлечены аварийные службы аэропорта "Хабаровск", которые сработали оперативно. Посадка прошла благополучно, помощь пассажирам не потребовалась", — рассказала представитель аэропорта.

По ее словам, в 10.00 (03.00 мск) за ними из Токио прибудет другой лайнер.

Как сообщил РИА Новости представитель международного терминала авиаузла, пассажиры пока находятся на борту.