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ХАБАРОВСК, 30 сен /ПРАЙМ/. Новый терминал внутренних авиалиний хабаровского аэропорта начнет работу в октябре, сообщил глава совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк, слова которого привел РИА Новости представитель авиаузла.

Полпред президента на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев вместе с Басюком посетил в понедельник новый терминал пропускной способностью до 3 миллионов пассажиров, который 4 сентября открыл президент Владимир Путин. Сейчас весь аэропорт Хабаровска ежегодно обслуживает немногим более 2 миллионов пассажиров.

"Новый терминал технически готов к обслуживанию пассажиров, завершается тестирование, основная часть арендаторов коммерческих площадей также заканчивают обустройство магазинов, кафе и ресторанов. Перевод обслуживания пассажиров в новый терминал завершим к середине октября", — сказал в ходе осмотра Басюк, слова которого привел собеседник.

Далее начнется второй этап – строительство международного терминала. Его проектирование уже практически завершено, добавил Басюк. "Планируем в ноябре-декабре зайти в экспертизу", — сказал он.

По словам руководителя, площадь международного терминала пропускной способностью в 1 миллион пассажиров в год составит 20 тысяч квадратных метров. Стоимость проекта — 3-3,5 миллиарда рублей, источники финансирования обсуждаются с Фондом развития Дальнего Востока.

Басюк также отметил необходимость включения второй очереди реконструкции аэродрома в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

"Все, что касается взлетно-посадочной полосы и перронов, делается за счет средств федеральной целевой программы. Кроме того, проект по строительству нового терминала внутренних авиалиний был реализован на ТОР и получил весь пакет льгот. И самое важное – это предоставление финансирования от Фонда развития Дальнего Востока и Внешэкономбанка", — сказал по итогам осмотра Трутнев, слова которого приводит Фонд развития Дальнего Востока.

Площадь нового внутреннего терминала — более 27 тысяч квадратных метров. Проект был реализован в рамках режима территории опережающего развития "Хабаровск" при участии японских инвесторов Sojitz Corp., JATCO, и JOIN. Общий объем инвестиций составил 4,9 миллиарда рублей, в том числе 3,9 миллиарда рублей – заемные средства ВЭБ.РФ и Фонда развития Дальнего Востока, 1 миллиард рублей – собственные средства инвесторов.