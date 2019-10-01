ЛОНДОН, 1 окт /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Крупнейший низкобюджетный авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе Wizz Air во вторник выполнит первые рейсы из лондонского аэропорта Лутон в Москву и Санкт-Петербург, следует из сообщения авиакомпании.

Новые рейсы будут выполняться в ежедневном режиме по одному рейсу в аэропорт Внуково и Пулково, а также в обратном направлении.

Минимальная цена на билеты в одну сторону начинается от 29,99 евро/25,99 фунтов стерлингов.

Wizz Air, начавшая свою деятельность в 2004 году, осуществляет рейсы в 147 аэропортов 44 стран. Авиапарк компании насчитывает 114 самолетов Airbus A320, А321ceo и A321neo.