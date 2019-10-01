С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт /ПРАЙМ/. Несколько пригородных электричек задерживаются на участке Гатчина-Балтийская — Пудость Октябрьской железной дороги в связи с нарушением работы контактной сети из-за сильного ветра, сообщает ОЖД.

"Первого октября в связи с штормовым усилением ветра, повлекшим нарушение работы контактной сети железной дороги на участке Гатчина-Балтийская — Пудость, произошла задержка движения некоторых пригородных поездов Балтийского направления", — говорится в сообщении.

В частности, с опозданием около часа следуют поезда — №6364 сообщением Гатчина — Санкт-Петербург и №6361 — Санкт-Петербург — Гатчина.