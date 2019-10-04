БАРНАУЛ, 4 окт /ПРАЙМ/. Почти 150 пассажиров не смогли вылететь в четверг утром из Барнаула в Москву по техническим причинам, сообщили РИА Новости в минтрансе Алтайского края.

"По техническим причинам, не зависящим от деятельности служб аэропорта Барнаула, не вылетел рейс компании "Аэрофлот" направлением Барнаул — Москва. На данный момент создаются все условия для комфортного пребывания 148 пассажиров — размещение в гостинице и предоставление питания", — сказали в ведомстве.

Вылет нового самолета вместо не улетевшего ожидается в 19.30 (14.30 мск).

Согласно расписанию на сайте "Аэрофлота", рейс SU 1431 выполняет Boeing 737-800.