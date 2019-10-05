ЕРЕВАН, 5 окт — ПРАЙМ. Президент Армении Армен Саркисян утвердил соглашение о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов, сообщили в президентской пресс-службе.

"Президент Саркисян подписал ряд принятых Национальным собранием (парламентом) законов, в том числе о ратификации соглашения о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил журналистам, что Минтранс рассчитывает на завершение внутри РФ ратификации соглашения до конца года. Он пояснил, что создание бюро позволит организовывать расследования на более комфортной основе, а также исключить влияния внешних факторов, которые могут повлиять на ход этих расследований. Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Роман Скляр отметил, что Казахстан также готов присоединиться к соглашению.

Россия и Армения подписали соглашение о создании и деятельности Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в рамках ЕАЭС 22 ноября 2018 года.

В рамках бюро предполагается обмен данными о происшествиях и инцидентах с Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), оснащение комиссий по расследованию необходимым оборудованием, обучение специалистов по расследованию, выпуск рекомендаций по безопасности полетов, а также эффективное использование технических и финансовых ресурсов в целях расследования происшествий и инцидентов.

В Минтрансе РФ заявили ранее, что соглашение разработано в целях обеспечения безопасного развития международной гражданской авиации, предотвращения авиационных происшествий и инцидентов, развития взаимодействия в области независимого расследования таких происшествий на принципах и в соответствии с рекомендуемой практикой ИКАО. В отличие от МАК Бюро будет проводить расследования не только происшествий, но и серьезных инцидентов, которые отличаются только последствиями, но не обстоятельствами, отметили в Минтрансе.