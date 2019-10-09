С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 окт /ПРАЙМ/. Производственной площадкой, принадлежащей американскому автомобильному концерну General Motors (GM) в Санкт-Петербурге, интересуется несколько компаний, переговоры могут завершиться в течение полугода, сообщил журналистам вице-губернатор города Евгений Елин.

GM ввел в эксплуатацию завод в Санкт-Петербурге в ноябре 2008 года. Предприятие производило модели Chevrolet Cruze, TrailBlazer, Opel Astra и несколько моделей Cadillac. 18 марта 2015 года концерн GM заявил о выводе с российского рынка бренда Opel, а также о том, что к середине 2015 года законсервирует завод в Петербурге. На заводе работали около одной тысячи сотрудников. С 1 июля 2015 года GM остановил и законсервировал производство в Петербурге.

"Переговоры ведутся, но это не совсем наш процесс. Мы свои требования сформулировали ко всем возможным интересантам… Сейчас несколько интересантов. Мы наблюдаем за переговорами. Я думаю, что они в течение полугода завершатся", — сказал он.

Ранее сообщалось, что производственной площадкой GM в Петербурге интересовался целый ряд компаний, в том числе белорусско-британское автосборочное предприятие "Юнисон". В январе 2019 года сообщалось, что ФАС РФ удовлетворила ходатайство российского представительства предприятия "Юнисон" на приобретение площадки GM в Петербурге.