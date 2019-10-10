МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ рассмотрит на заседании в четверг законопроект, усиливающий ответственность за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, сообщает пресс-служба правительства.

"Законопроект разработан в соответствии с поручением президента России и предусматривает, в частности, повышение ответственности за незаконную деятельность в сфере перевозок пассажиров и иных лиц автобусами и перевозок пассажиров городским наземным электрическим транспортом путем введения дисквалификации должностных лиц и конфискации транспортных средств", — говорится в сообщении.

Уточняется, что правом вынесения постановления об административном наказании в виде дисквалификации или конфискации транспортного средства предлагается наделить суд путем внесения изменений в КоАП.